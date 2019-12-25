В Костромской области коронавирус выявили еще у 22 человек

В Костромской области за последние сутки выявили еще 22 человека с коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе зафиксировано 22 новых случая инфицирования COVID-19. Первый случай зафиксирован в Поназыревском районе. Мужчина приехал из другого региона, нарушив режим самоизоляции.
Кострома +4
Буй +3
Шарья +8
Пыщуг +2
Поназырево +1
Чухлома +1
Нерехтский +1
Красносельский район +1
Октябрьский район +1
Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области 180 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 20 человек выздоровели, среди них 5 несовершеннолетних. 3 человека скончались. Среди заболевших в регионе и 9 медиков, 4 из них уже выздоровели. На сегодня в больнице 3 человека в тяжелом состоянии.
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Фото:pixabay.com
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