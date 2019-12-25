В Костромской области коронавирус выявили еще у 22 человек

С начала эпидемии в регионе выявлено 180 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровело 20 человек, 3 человека скончались.

В Костромской области за последние сутки выявили еще 22 человека с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе зафиксировано 22 новых случая инфицирования COVID-19. Первый случай зафиксирован в Поназыревском районе. Мужчина приехал из другого региона, нарушив режим самоизоляции.

Кострома +4

Буй +3

Шарья +8

Пыщуг +2

Поназырево +1

Чухлома +1

Нерехтский +1

Красносельский район +1

Октябрьский район +1

Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области 180 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 20 человек выздоровели, среди них 5 несовершеннолетних. 3 человека скончались. Среди заболевших в регионе и 9 медиков, 4 из них уже выздоровели. На сегодня в больнице 3 человека в тяжелом состоянии.

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Фото:pixabay.com