В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 60 человек

Всего в регионе на утро вторника зарегистрировано 407 случаев инфицирования COVID-19, из них 53 человека выздоровели, 4 пациента скончались.

В Новосибирске коронавирус выявили еще у 60 человек.

РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по противодействию COVID-19 Новосибирской области сообщает, что за сутки в регионе выявлено 60 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в регионе 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 53 человека выздоровели, 4 человека скончались.

На сегодняшнее утро в региональных больницах 34 человека находятся в реанимации, 8 из них на аппаратах ИВЛ.

Сегодня ранее: В Костромской области выявили еще 22 случая коронавируса.

Фото:pixabay