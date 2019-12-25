В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 60 человек

В Новосибирске коронавирус выявили еще у 60 человек.
РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по противодействию COVID-19 Новосибирской области сообщает, что за сутки в регионе выявлено 60 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в регионе 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 53 человека выздоровели, 4 человека скончались.
На сегодняшнее утро в региональных больницах 34 человека находятся в реанимации, 8 из них на аппаратах ИВЛ.
Сегодня ранее: В Костромской области выявили еще 22 случая коронавируса.
Фото:pixabay
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