В Саратовской области коронавирус подтвердили у 32 человек

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 359 случаев инфицирования. За сутки выздоровели 9 человек.

В Саратовской области официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Саратовской области сообщает, что на утро вторника, 28 апреля, в регионе лабораторно подтверждены 32 случая COVID-19.

По районам области новые случаи распределились следующим образом:

Вольский район - 6

город Саратов - 4

Ершовский - 4

Балтайский - 4

Перелюбский - 4

Ртищевский - 3

Аткарский - 1, Саратовский - 1, Энгельсский - 1, Марксовский - 1, Калининский - 1, Дергачевский - 1, Ивантеевский - 1.

Новые случаи это 15 человек контактов с ранее заболевшими, 7 случаев при диагностировании пациентов с внебольничной пневмонией. 5 человек прибыли из Москвы. Еще 1 случай это медработник с признаками ОРВИ, и 4 социальных работника интернатного типа.

За весь период с начала эпидемии в регионе 359 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели 47 человек, за сутки 9. Скончались в регионе 2 человека с коронавирусной инфекцией.

Сегодня ранее: В Костромской области 22 новых случая коронавируса. В Новосибирской области 60 случая COVID-19.

Фото: Piter.TV