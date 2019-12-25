За сутки от коронавируса в России излечилось 1 110 человек.

В России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 7,4%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 075. Далее идут Московская область — 523, Нижегородская область — 207, Санкт-Петербург — 198, Республика Дагестан — 153, Северная Осетия — 148.

За сутки от коронавируса в России излечилось 1 110 человек. За весь период — 8 456 .

За минувшие сутки скончалось 72 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 867 человек.

Отмечается, что у 40,7% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.