Первую строчку рейтинга занимает экс-жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт.

Названа самая богатая женщина в мире. Об этом сообщили представители агентства Bloomberg. Журналисты признали лидерство за бывшей супругой главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Состояние иностранки оценивается в 68 млн долларов.

На второй позиции с 66,8 млрд долларов находится Франсуаза Беттанкур-Майерс. Женщина управляет компанией L"Oreal. Стоит отметить, что в рейтинге самых богатых людей мира Скотт занимает 12 позицию, а Беттанкур-Майерс — 13-ю строчку.

Напомним, что Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году. Американка получила 4% компании Amazon. Состояние ее бывшего мужа Безоса сейчас оценивается в 207 млрд долларов.

Состояние Марка Цукерберга превысило $100 млрд.