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Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд
Сегодня, 9:52
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lesjasap

Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд

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Джефф Безос имеет 182,6 млрд долларов.

Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд. Об этом сообщили журналисты из Forbes. В настоящее время эксперты полагают, что Джефф Безос владеет 182,6 млрд долларов. В начале июля агентство Bloomberg говорило о том, что исторический рекорд глава компании Amazon побил, став обладателем состояния в 171,6 млрд долларов.

Напомним, что у компании Amazon продолжают расти акции. По итогам на утро 9 июля они увеличились на 2,7 процента и составили рекордные  3081,11 доллара за единицу. При этом капитализация предприятия увеличилась до 1,54 триллиона долларов.

В США активисты поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире.

Теги: amazon, джефф безос, рекорд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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