Джефф Безос имеет 182,6 млрд долларов.

Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд. Об этом сообщили журналисты из Forbes. В настоящее время эксперты полагают, что Джефф Безос владеет 182,6 млрд долларов. В начале июля агентство Bloomberg говорило о том, что исторический рекорд глава компании Amazon побил, став обладателем состояния в 171,6 млрд долларов.

Напомним, что у компании Amazon продолжают расти акции. По итогам на утро 9 июля они увеличились на 2,7 процента и составили рекордные 3081,11 доллара за единицу. При этом капитализация предприятия увеличилась до 1,54 триллиона долларов.

В США активисты поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире.