Bloomberg опубликовал новый Billionaires Index.

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов. Об этом сообщили аналитики из агентства Bloomberg. Они опубликовали рейтинг Billionaires Index (BBI). Журналисты отметили, что руководителю компании Amazon Джеффу Безосу удалось обновить предыдущий рекорд, достигнутый в 2018 году.

На данный момент финансовое состояние американца оценивается экспертами в 171,6 млрд долларов. В сентября 2018 года этот показатель достигал 167,7 млрд долларов. Новый рекорд стал возможен из-за роста стоимости акций предприятия. Они увеличились на 4,4 процента (до 2878,7 долларов).

Напомним, что за первое полугодие 2020 года Джефф Безос увеличил свое благосостояние на 56,7 млрд долларов. В Bloomberg отметили, что данная ситуация говори о растущем разрыве в финансовом положении граждан США во время "худшего экономического спада со времен Великой депрессии".

В США активисты поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире.

Видео: Youtube/LIFE GOES ON