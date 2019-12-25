СМИ: Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Также из-за кризиса серьёзно пострадали Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн.

Кувейт, который считается нефтяной державой, оказался на мели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что причина финансового кризиса в стране — падение цен на энергоресурсы во время пандемии COVID-19. Из-за этого бюджет Кувейта недополучил значительную часть денег.

Сейчас национального бюджета Кувейта не хватит даже на выплату заработных плат государственным служащим.

Также отмечается, что из-за кризиса, вызванного пандемией, серьёзно пострадали Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн.

Ранее стоимость Brent поднялась выше $45 за баррель.