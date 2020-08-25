Скоро NASA запустит серию вибрационных и акустических тестов.

Научные инструменты телескопа "Джеймс Уэбб" прошли полную проверку. Центр космических полетов NASA имени Годдарда завершил полный цикл наземных испытаний орбитальной обсерватории.

Во время сборки обсерватории мы уже испытывали некоторые приборы, а теперь мы впервые показали, что штатно работают все системы в целом Аманда Арвай, руководитель отдела космических операций

Специалист отметила, что команда впервые ознакомилась с бортовыми системами телескопа, а также со связанной с ней наземной инфраструктурой. Все отправленные команды были успешно обработаны аппаратурой. Схожие задачи телескоп выполнит после того, как достигнет точки Лагранжа L2 на орбите Земли. В этом месте притяжение планеты и Солнца уравновешивают друг друга.

В ближайшее время NASA начнет серию вибрационных и акустических тестов. Они покажут ученым, сможет ли телескоп пережить нагрузки во время старта ракеты-носителя.

"Джеймс Уэбб" заменит телескоп "Хаббл", который работает на орбите около 30 лет.

NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости.

Видео: YouTube / James Webb Space Telescope (JWST)