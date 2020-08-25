Научные инструменты телескопа "Джеймс Уэбб" прошли полную проверку. Центр космических полетов NASA имени Годдарда завершил полный цикл наземных испытаний орбитальной обсерватории.
Во время сборки обсерватории мы уже испытывали некоторые приборы, а теперь мы впервые показали, что штатно работают все системы в целом
Аманда Арвай, руководитель отдела космических операций
Специалист отметила, что команда впервые ознакомилась с бортовыми системами телескопа, а также со связанной с ней наземной инфраструктурой. Все отправленные команды были успешно обработаны аппаратурой. Схожие задачи телескоп выполнит после того, как достигнет точки Лагранжа L2 на орбите Земли. В этом месте притяжение планеты и Солнца уравновешивают друг друга.
В ближайшее время NASA начнет серию вибрационных и акустических тестов. Они покажут ученым, сможет ли телескоп пережить нагрузки во время старта ракеты-носителя.
"Джеймс Уэбб" заменит телескоп "Хаббл", который работает на орбите около 30 лет.
NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости.
Видео: YouTube / James Webb Space Telescope (JWST)
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