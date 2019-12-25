National Review назвал ошибки американцев в войнах на Ближнем Востоке и во Вьетнаме.

National Review рассказал, почему США перестали выигрывать войны. Журналисты опубликовали материал о том, что Вашингтон является сильным военным государством, но ему приходится покидать Ирак. Также в СМИ заявили о неспособности военных повлиять на обстановку в Афганистане. По версии экспертов, основной причиной неудач страны на Ближнем Востоке являются действия политиков.

Аналитик Лоуренс Корб в своей статье прокомментировал материал своего коллеги Бинга Уэста, который разместил тот же National Review. Каждый из специалистов побывал в зоне военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. В последней стране эксперты напомнили, что террористы по-прежнему удерживают позиции на огромных участках, поэтому Вашингтону приходится идти на уступки и искать способы вывода войск.

Уэст отметил, что одна из главных причин поражения США во Вьетнамской войне кроется в том, что она началась по надуманному поводу. Боевые действия в Индокитае начались из-за "нападения" Северного Вьетнама на корабль ВМС США в Тонкинском заливе. Позже ложные обвинения страна якобы выдвинула и против Ирака, заявив, что Багдад разрабатывает оружие массового поражения. Позже его американцы так и не нашли, но получили контроль над местными месторождениями нефти.

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