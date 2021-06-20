На военном предприятии в Сербии произошел взрыв

Он стал вторым за текущий месяц.

На оборонном предприятии "Слобода" в сербском городе Чачак произошел второй за июнь взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сербское национальное телевидение.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 19 июня. По данным очевидцев, за прогремевшими взрывами последовал густой черный дым. Пожар удалось потушить силами пожарных, сотрудников службы ЧС, а также пожарных расчетов компании "Слобода".

В результате ЧП есть раненые. Двое из них получили травмы легкой степени тяжести, один человек был госпитализирован в местное медицинское учреждение.

Прошлый похожий инцидент произошел на этом заводе 4 июня. Тогда взрывы стали причиной возникновения пожара на складе предприятия, который не могли потушить на протяжении нескольких дней. По словам главы Сербии Александара Вучича, ущерб от пожара составил от полутора до двух миллионов евро.

Ранее Минобороны РФ передало Сербии танки и БТР. Передача техники состоялась в рамках соглашения о военном сотрудничестве двух государств.

Видео: информационное агенство RINA.RS