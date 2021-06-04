В Сербии на оборонном предприятии произошла серия взрывов

Происшествие случилось в городе Чачак.

Национальное телевидение Сербии сообщило, что в городе Чачак на оборонном предприятии "Слобода" произошла серия взрывов. Пострадавших нет.

Первые взрывы раздались на складе боеприпасов примерно в 01:30 по местному времени.

Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах, - сказал мэр города Милун Тодорович в эфире Радио и телевидения Сербии.

Отмечается, что склады расположено в 800 метрах от второго предприятия. Жителей домов эвакуировали, некоторых прятались в подвалах домов. Около предприятия было заблокировано движение автомобилей.

По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.

Видео: PTC