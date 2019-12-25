Александр Вучич рассказал о проводимой в стране внешней политике.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против Китая и России. Об этом глава государства рассказал местным журналистам с телеканала Happy TV. Гость программы напомнил, что при этом Белград находится на пути вступления в Евросоюз.

Мы находимся на пути в ЕС. Сербия военно нейтральна. Но Сербия также в отличие от некоторых других не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны уверен, что выбрал наилучшую политику, проверенную во время пандемии коронавируса, когда Белграду пришлось закупать вакцины от разных мировых производителей. Он заявил, что когда к власти придут другие, они смогут проводить свою политику, но пока что он выбирает свой путь развития Сербии.

Напомним, что многовекторная политика Сербии позволила чиновникам закупить вакцину от ковида от американской компании Pfizer, китайской Sinopharm, британско-шведской AstraZeneca и российской "Спутник V".

В Сербии открыли памятник Кириллу и Мефодию.

Фото: YouTube/Александар Вучић