В Сербии открыли памятник Кириллу и Мефодию

На церемонии присутствовали президенты Болгарии и Сербии.

Главы Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев открыли в городе Димитровград памятник Кириллу и Мефодию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг.

На церемонии открытия присутствовали местные жители, а также учащиеся школы, на территории которой установлен памятник.

По словам Радева, просветители показали близость народов Сербии и Болгарии на протяжении многих столетий. Он считает, что именно единая письменность объединила страны.

Пусть этот праздник связывает нас еще больше, будет залогом нашей дружбы и сотрудничества. Этот памятник - важный духовный знак для нашего совместного будущего. Румен Радев, президет Болгарии

Вучич согласился с коллегой, а также заявил, что Сербия гордится дружбой с Болгарией. Население страны благодарно за поддержку европейского пути Сербии, а также за инвестиции и развитие туристической отрасли.

Ранее власти дали разрешение на установку памятника поэту Николаю Гумилеву в Кронштадте.

Видео: Youtube/Tanjug News Agency official