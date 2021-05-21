Захарова: Запад потакает вандализму в отношении памятников героям войны на Украине

МИД РФ оценил приговор студенту, облившему краской памятник Степану Бандере.

Запад потакает вандализму в отношении памятников героям ВОВ на Украине. Об этом журналистам во время регулярного брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве сообщила официальный представитель Мари Захарова. Чиновница заявила, что злодеяния совершаются "при попустительстве и молчаливой поддержке покровителей".

Поводом для комментария МИД РФ стало постановление Галицкого районного суда во Львове в отношении памятников советским воинам-освободителям территорий от немецких захватчиков. В феврале 2021 году студент облил красной краской мемориал идеологу фашистов Степану Бандере. За это юноша получил наказание в виде заключения на срок в четыре года. Затем наказание было заменено на более мягкое: двухлетний испытательный срок. Ситуацию в МИД РФ назвали избирательным правосудием и расправой над несогласными с киевским режимом.

Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как в современной Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, которые погибли за освобождение Украины от фашистских захватчиков. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова напомнила украинским коллегам об уничтожении монумента боевой славы во Львове, осквернении памятников Николаю Ватутину в Киеве и Полтаве, а также бюстов Георгию Жукову.

В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби".

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России