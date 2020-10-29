По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби". Преступника удалось задержать. Об этом сообщила местная полиция. По данным регионального МВД, злоумышленником оказался 24-летний молодой человек. Он раскрасил геральдические знаки Советского Союза. Своими действиями нарушитель нанес материальный ущерб в размере 24 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Житель областного центра в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись "К папе в бар" заявление МВД по региону

Напомним, что "Маска скорби" является мемориалом, посвященному памяти жертв политических репрессий. Скульптура представляет из себя лицо человека, из левого глаза которого стекают слезы, напоминающие маски. Внутри монумента располагается копия тюремной камеры.

Русалки на перекрестке Садовой и Банковского "заплакали" черными слезами.

Видео: YT / Музей истории ГУЛАГа