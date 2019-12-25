Вандал в Выборге расправился с водопроводной трубой

Чуть позже молодой человек одумался и установил конструкцию на место.

На одной из улиц Выборга произошло загадочное происшествие: камера наблюдения одного из домов засняла молодого человека, который крушил водопроводную трубу. Кадры произошедшего появились в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге"

Нарушитель порядка несколько раз отчаянно ударил по конструкции руками и ногами. Судя по всему, он пребывал с сильном расстройстве и пытался таким образом выразить свои эмоции.

Позже мужчина решил исправить ситуацию На следующий день он вернулся и установил трубу на место.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting