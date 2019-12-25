  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудник выборгской вневедомственной охраны задержал магазинного вора
Сегодня, 9:12
112
lizapoluda

Сотрудник выборгской вневедомственной охраны задержал магазинного вора

0 0

Он заметил злоумышленника в свободное от работы время.

Вечером воскресенья, 14 июня, сотрудник отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району догнал и задержал грабителя в одном из  городских магазинов на Батарейной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Задержанный попытался вынести через кассу 10 коробок конфет. Это заметила кассир и окликнула нарушителя, после чего он решил скрыться. В тот же момент в магазине в свободное от работы время находился сотрудник Росгвардии. Он догнал злоумышленника и направил уведомление о случившемся в центр оперативного управления районного ОВО. На место выехал наряд вневедомственной охраны, который передал неудачливого вора сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе.

Фото: gkgz.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии