Сотрудник выборгской вневедомственной охраны задержал магазинного вора

Он заметил злоумышленника в свободное от работы время.

Вечером воскресенья, 14 июня, сотрудник отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району догнал и задержал грабителя в одном из городских магазинов на Батарейной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Задержанный попытался вынести через кассу 10 коробок конфет. Это заметила кассир и окликнула нарушителя, после чего он решил скрыться. В тот же момент в магазине в свободное от работы время находился сотрудник Росгвардии. Он догнал злоумышленника и направил уведомление о случившемся в центр оперативного управления районного ОВО. На место выехал наряд вневедомственной охраны, который передал неудачливого вора сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе.

Фото: gkgz.ru