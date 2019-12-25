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Сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе
Сегодня, 14:35
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Сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе

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Дети получили игрушки и сладости.

Сотрудники 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС по Выборгскому району присоединились к акции #ДобровРоссии в  преддверии общенационального праздника 12 июня. Они доставили подарки детям-сиротам в интернет поселка Калинино. Информация об этом появилась в ВК-сообществе отряда.

В мероприятии также приняли участие сотрудники районных ОНД и ПР и представители ВДПО.

Очное посещение было недоступно для добровольцев в связи с ограничениями во время эпидемии.  Коробку со сладостями и игрушками, а также памятку о пожарной безопасности, значки и ручки ребятам передала заведующая интерната.


Ранее мы рассказали о том, что Выборг продолжают украшать цветами.

Фото: ВКонтакте / public192652503

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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