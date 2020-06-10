Выборг продолжают украшать цветами

Впервые подвесные конструкции появились в ковше набережной Салакка-Лахти. В 2020 году улицы города украсили разновидности петуний и декоративные лиственные растения.

По словам начальника отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства" Марины Матвеевой, цветами украшен практически весь Выборг.

Не каждый населенный пункт может похвастаться таким количеством и разнообразием. Красочные цветы появились практически во всем городе – на Ленинградском шоссе, улице Приморской и Крепостная, набережной 40-летия ВЛКСМ. Учитывая опыт прошлых лет, мы модернизируем цветочные конструкции – появились специальные шестигранные мостики напротив Центрального рынка, в поселке Харитоново и на ул. Вокзальной. Также заменены подвесные вазоны на ул. Приморской, Московском проспекте и у автовокзала.

Специалисты Комбината благоустройства подчеркнули, что в 2020 году впервые высадили цветок бакопа. К такому решению пришли не случайно. В прошлые годы не редкостью были случаи вандализма, когда жители разоряли цветники и вырывали молодые растения. Корневая система нового цветка плотно врастает в почву и делает невозможным его повторную посадку.

В приемке работ принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Он призвал жителей бережно относиться к благоустройству города.

Цветущий Выборг прекрасен! Давайте вместе сохраним эту красоту, чтобы она как можно дольше радовала нас.

Всего в Выборге высажено более 40 тысяч цветов.