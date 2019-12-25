Власти дали разрешение на установку памятника поэту Николаю Гумилеву в Кронштадте

Вопрос с финансированием и эскизом памятника пока не решен.

Гумилёвскому обществу дали разрешение на установку памятника в Кронштадте, посвященному поэту Николаю Гумилеву. Об этом накануне сообщила глава общества Ольга Медвед в группе в Facebook.

Поклонники творчества поэта ждали разрешения 10 лет. В течение этого времени общество, Союз писателей России, инциативные группы вели активную работу, писали в различные инстанции, в том числе бывшему губернатору Георгию Полтавченко. Отмечается, что Петербург — родной город Гумилева.

В течение ШЕСТИ!! лет от имени Гумилевского общества я писала одно и то же письмо на открытую линию Путина о необходимости установки памятника поэту Николаю Гумилёву в СПб. Мне постоянно приходили отписки и размытые отказы. Многие мои друзья и не друзья крутили у виска и говорили - с ума сошла, бесполезно, брось! И вот в этом году все срослось. рассказала Ольга Медвед [прим. пунктация автора сохранена].

Cегодня, 22 мая, куратор Народного музея Николая Гумилёва в Бежецке и музея Гумилёва в РГУП вместе с инициативной группой будет смотреть возможные места для установки памятника. Пока что много вопросов: кто выступит спонсором, как будет выглядеть памятник, кто выступит его автором.

Сегодня в Кронштадте празднуют день района. Теперь от острова Котлин до центра Петербурга будет курсировать метеор.

Фото: поэтика.рф