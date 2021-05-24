Минобороны РФ передало Сербии танки и БТР

Передача техники состоялась в рамках соглашения о военном сотрудничестве двух государств.

Министерство обороны России передало Сербии танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Сербии.

По данным СМИ, передача техники состоялась в рамках соглашения о военном сотрудничестве двух государств.

Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров. из сообщения Минобороны Сербии

Церемония передачи бронетехники состоялась в воинской части на юге Сербии. В мероприятии приняли участие глава Минобороны Небойша Стефанович, начальник Генерального штаба генерал Милан Мойсилович, а также российский посол Александр Боцан-Харченко.

После мероприятия состоялись совместные учения спецназа РФ и 72-й специальной бригады армии Сербии на северо-востоке Белграда.

Ранее глава Минобороны Великобритании назвал РФ "угрозой номер один".

Видео: