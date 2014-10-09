Глава Минобороны Великобритании назвал РФ "угрозой номер один"

По его словам, в отношениях стран не хватает ясности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о росте активности военных кораблей РФ около берегов страны. Об этом информирует The Telegraph.

Глава ведомства считает, что Россия в настоящее время является "противником, который представляет угрозу номер один". По его словам, власти Великобритании не могут понять, куда движутся отношения двух стран.

Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся. Бен Уолесс, министр обороны Великобритании

Глава ведомства отметил, что в конце прошлого года в Ирландском море военными была обнаружена российская субмарина. По его словам, военное присутствие РФ на этой территории не фиксировалось на протяжении долгого времени.

Ранее Глава СВР заявил об открытой конфронтации Британии с Россией.

Фото: pixabay.com