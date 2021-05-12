Британия намерена использовать наступательный киберпотенциал в ответ на хакерские атаки

Доминик Рааб рассказал о возможностях спецслужб королевства в киберпространстве.

Великобритания намерена использовать наступательный киберпотенциал в ответ на хакерские атаки. Такое заявление сделал на конференции CyberUK 2021 от National Cyber Security Centre глава местного внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Мы по-прежнему намерены проливать свет на хищническую деятельность, но мы также наращиваем наш наступательный киберпотенциал. Мы не будем сидеть сложа руки, лишь защищаясь от тех, кто нас атакует. Нашими целями станут те, кто действует против нас, и мы заставим их платить. Доминик Рааб, глава МИД Британии

Эксперт напомнил, что представители Лондона уже осуществляют наступательные операции в киберпространстве, но не афишируют свою деятельность "по очевидным причинам". Рааб подчеркнул, что спецслужбы королевства способны нарушить работу тех сетей, которые используются мошенниками и террористами. Подобные миссии выполнялись британскими военными на территории Ирака в целях устранения связи между боевиками. В МИД заметили, что руководствуются нормами международного права и соблюдают принцип пропорциональности. Однако в Британии уверены, что работают на благо обеспечения демократического контроля.

Специалисты по кибербезопасности предупредили о возможной атаке на счета россиян в мае.

Видео: Youtube/Foreign, Commonwealth and Development Office