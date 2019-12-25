DeviceLock рассказал о существовании угрозы утечки личной информации о клиентах одного из мобильных операторов.

Специалисты по кибербезопасности предупредили о возможной атаке на счета россиян в мае. Журналисты "Известий" со ссылкой на представителей компании DeviceLock предупредили о возможности утечки личной информации о банковских счетах россиян во время майских праздников. Специалисты, занимающиеся борьбой с утечкой данных пользователей полагают, что угроза возникнет из-за продажи в даркнете доступа к коммутатору одного из мобильных операторов.

По информации СМИ, в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору сотовой компании, который дает доступ над контролем системы сигнализации SS7. Эта система управляет трафиком операторов мобильной связи. Известно, что купить продукт можно за 30 тысяч долларов в биткоинах. О реализации такого "товара" заявили в "Лаборатории Касперского" и BI.ZONE, который входит в экосистему "Сбера".

Глава "Смарт Лайн Инк" Олеся Ярмоленко полагает, что в начале апреля доступ к коммутатору мог попасть к покупателю из стран СНГ. Не исключено, что наиболее желанной целью для мошенников может стать именно Россия, так как именно в этой стране активно распространяется онлайн-банкинг, а также фиксируются высокие остатки на счетах.

Россиян предупредили о начале "кибер-коронавируса".

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