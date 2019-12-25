Мошенники стали использовать пандемию коронавируса, чтобы попытаться похитить персональные данные пользователей.

Россиян предупредили о начале "кибер-коронавируса". Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на IT-специалистов.

Злоумышленники пытаются воспользоваться беспокойством россиян. Они направляют пользователям письма от имени ВОЗ, в которых воруют личные данные. Письма якобы содержат меры безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Если клиент нажимает на ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт. Хакеры также организовали лже-пожертвования ради борьбы с коронавирусом.

В мире на тему коронавируса распространяются тысячи спам-сообщений. Чтобы не стать жертвой мошенников, IT-эксперты советуют установить на мобильное устройство или компьютер систему безопасности, которая заблокирует фишинговые атаки.

Ранее мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян.

Видео: YouTube/

