Программы лояльности слабо защищены.

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян. Об этом "Известиям" заявил глава профильного отдела Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет".

Алексей Сизов пояснил, что зачастую хакеры получали доступ к личным кабинетам клиентов. Затем преступники расплачиваются за собственные покупки бонусами жертв. Мошенникам легко зарегистрировать личный кабинет на карту, которую получил другой человек. Последний будет копить баллы, не зная о профиле мошенника

Подобным промыслом зарабатывают начинающие "специалисты". Программы лояльности слабо защищены в отличие от банковских операций.

Ранее в России зафиксировали бум афер с недвижимостью.

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