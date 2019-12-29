Мошенники стали чаще пытаться провести незаконные сделки с жилплощадью.

В России зафиксировали бум афер с недвижимостью. За последние два года нотариусы пресекли более 300 попыток мошенничества. В 2018 году зафиксировано 150 таких инцидентов, в 2019 году - 186. За 2017 год нотариусы выявили только 94 незаконные попытки присвоить недвижимое имущество. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на представителей Федеральной нотариальной палаты.

Под угрозой находятся три десятка регионов страны. Лидерами антирейтинга стали Краснодарский край, Петербург и Московская область. Тревожная ситуация зафиксирована в Ростовской, Новосибирской, Свердловской областях и Башкирии. Однако специалистам стало легче выявлять мошенников при помощи электронным средствам контроля за сделками. Самым распространенным способом мошенничества стало утаивание одного из собственников помещения. На это нарушение приходится треть от всех жилищных мошенничеств на рынке вторичной недвижимости.

Ранее в Петербурге живут 7 миллионов человек: это превышает официальные данные.

