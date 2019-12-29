В Петербурге живут 7 миллионов человек: это превышает официальные данные

Данные Петростата на 32% меньше фактического населения города.

Глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко доложил о новых данных, основанных на пока не опубликованном исследовании Высшей школы экономики. Об этом рассказала "Фонтанка".

Официальные данные Петростата на 32% меньше реальных данных: в городе проживает чуть больше 7 миллионов человек. Разница в показателях привела к проблеме с транспортом.

"Мы говорим о том, что более 7 миллионов человек находится постоянно на территории Петербурга", — заявил директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ Александр Курячий.

ВШЭ провела исследование благодаря сотовым операторам: фиксировались те номера, которые находились в городе больше 21 дня, отсеивались гости Северной столицы и те, кто использует два телефона или несколько сим-карт одновременно.

Если учесть жителей Ленобласти, которые часто приезжают в город на долгое время, то тогда население Петербурга возрастает до 7,5 миллионов.

Курячий так же подчеркнул, что исследование учитывало тех, кто длительное время находится в городе, но может не проживать в нем постоянно.

"Вряд ли скачок численности населения произошел за последнее время. Скорее всего, мы живем в реалиях семимиллионного города уже несколько лет", — сказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group).

Есть некоторые факторы, которые могут указать, что численность населения в городе превышает официальные данные: нехватка мест в детских садах (официально: не хватает 8 тысяч мест, которые учитывают тех, кто уже стоит в очереди, но многие этого не делают); нехватка врачей (по данным комитета по здравоохранению: в городе не хватает 6 тысяч участковых терапевтов и тысяча педиатров).

"Сложно планировать развитие всей инфраструктуры города, если, например, количество мест в детсадах, школах адаптируется под одну численность жителей, под официальную, а фактически она намного больше. То же самое можно сказать про дороги, про транспорт", — отметил Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований ФНИИЦ РАН.

Безвербный предложил изменить систему учета населения.

"Надо учитывать данные социологических опросов, сотовых операторов, big data, при планировании развития городов и социальной инфраструктуры", — предложил он.

Эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам петербургского ЗакСа Владислав Воронков отметил, что при учете поправка делается в величину на миллион человек. Она как бы учитывает людей из пригорода Петербурга.

Воронков так же уточнил, что территориальное развитие города должно применять поправочный коэффициент, который дает фактическую картину того, как народ использует город.

Следующая перепись населения пройдет в Петербурге с 1 по 31 октября 2020 года.

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