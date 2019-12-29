Петербург возглавил рейтинг регионов по количеству браков

Ленинградская область же стала одним из аутсайдеров списка.

В воскресенье, 1 марта, стали известны лидирующие по количеству браков регионы страны. Рейтинг был составлен по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году. Об этом сообщили RT, ссылаясь на данные Росстата.

В среднем в минувшем году в нашей стране заключалось 6,3 брака на 1000 человек населения, что на 0,3 выше, чем в 2018 году. Однако, если рассмотреть ситуацию более глобально, можно выяснить, что отношения стали регистрировать реже. Эксперты объясняют эту тенденцию сокращением количества россиян, достигших возраста вступления в брак.

Больше всего зарегистрированных браков за 2019 году было зафиксировано в Санкт-Петербурге, здесь на 1000 человек было заключено 8,7 брака. В то же время Ленинградская область с показателем 4,1 стала одним из аутсайдеров списка.

Ранее мы писали, что петербурженку подозревают в шести фиктивных браках с мигрантами.

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