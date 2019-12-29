Петербурженку подозревают в шести фиктивных браках с мигрантами

Женщина давала возможность приезжим получить временное проживание без учета квоты.

Прокуратура Фрунзенского района через суд пытается расторгнуть брак петербурженки и мигранта, который может быть фиктивным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Предполагается, что женщина за определенную сумму денег согласилась выйти замуж за приезжего, чтобы тот мог получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Петербурженку подозревают в заключении шести таких браков "по расчету".

В настоящий момент во Фрунзенский районный суд направлено исковое заявление.

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