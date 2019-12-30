Мигрантов выселили из исторического здания на Моховой улице

"Общежитие" располагалось в нежилом фонде города.

Представители Комитета по контролю за имуществом проверили историческое здание на Моховой улице. Выяснилось, что там незаконно проживали мигранты. Дом 27-29 под литерой А стал общежитием для приезжих. Также специалисты зафиксировали многочисленные перепланировки объекта. Там заложили окна, создали дополнительные перегородки, а также оборудовали сантехнику. В проверке участвовали полицейские.

Отмечается, что нелегалы проживали на первом этаже в помещениях нежилого фонда. Они расположились в стенах памятника культурного наследия "Доходного дома страхового общества "Россия". Арендатором трех комнат ранее была компания "Альба-Капитал". Однако с ними город расторг соглашение еще в декабре 2017 года. С августа 2019 года также расторгнут контракт аренды одного помещения с "Балтийским берегом".

По данным ККИ, сейчас помещения незаконно использует компания "Кворум". Оно занимается расселением и регистрацией иностранных гостей в объектах нежилого фонда.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре Петербурга из подвала выселили нелегальную гостиницу.

Фото: пресс-служба ККИ

