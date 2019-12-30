Владельцу гостиницы вручили уведомление о необходимости добровольно освободить помещения, однако требование проигнорировали.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в центре Петербурга из подвала выселили нелегальную гостиницу. . Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Известно, что нелегальную гостиницу обнаружили ещё в сентябре 2019 года. Выяснилось, что владелец произвел многочисленные перепланировки. Отмечается, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. После ККИ выслал ему уведомление о необходимости добровольно освободить помещения, однако требование было проигнорировано.

В итоге Комитет по контролю за имуществом выселил нелегальную гостиницу.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский спа-салон оштрафовали из-за тайцев-нелегалов.

Фото:ККИ