Прокуратура Петроградского района оштрафовала спа-салон на 800 тыс. рублей.

В понедельник, 27 января, стало известно, что петербургский спа-салон оштрафовали из-за тайцев-нелегалов. Об этом сообщает городская прокуратура на официальном сайте.

Как оказалось, в петербургском спа-салоне "Тайвэй Тропикал Спа" двое граждан Королевства Таиланд трудились без разрешения. Тем самым владельцы заведения нарушили закон РФ.

Витоге салону выписали штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Колпино из полыхающего детского сада эвакуировали 177 малышей.

Фото:pixabay