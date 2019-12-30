В Колпино из полыхающего детского сада эвакуировали 177 малышей

Детей и работников детского сада временно перевели в соседнюю школу.

В понедельник, 27 января, в Колпино загорелся детский сад. Из здания спасатели экстренно эвакуировали 177 малышей и работников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

По данным ведомства, возгорание произошло из-за строительных работ на чердаке. Выяснилось, что произошло замыкание электрической проводки, которое вызвало горение кровли.

Детей и работников детского сада временно перевели в соседнюю школу. Отмечается, что никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили пожар за час.

Ранее мы сообщали о том, что на Конюшенной площади группа хулиганов избила прохожего.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу