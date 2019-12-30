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В Колпино из полыхающего детского сада эвакуировали 177 малышей
Сегодня, 15:01
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IRINA_CHALKINA

В Колпино из полыхающего детского сада эвакуировали 177 малышей

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Детей и работников детского сада временно перевели в соседнюю школу.

В понедельник, 27 января, в Колпино загорелся детский сад. Из здания спасатели экстренно эвакуировали 177 малышей и работников учреждения.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 

По данным ведомства, возгорание произошло из-за  строительных работ на чердаке. Выяснилось, что произошло замыкание электрической проводки, которое вызвало горение кровли.

Детей и работников детского сада временно перевели в соседнюю школу. Отмечается, что никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили пожар за час.

Ранее мы сообщали о том, что на Конюшенной площади группа хулиганов избила прохожего.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Теги: колпино, новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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