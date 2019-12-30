На Конюшенной площади группа хулиганов избила прохожего

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Вечером воскресенья, 26 января, в дежурную часть полиции обратились с сообщениями о драке на Конюшенной площади. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Прибывшая на место полиция обнаружила у дома №2 27-летнего избитого мужчину, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица и головного мозга. Петербуржец был в удовлетворительном состоянии.

Камеры видеонаблюдения позволили выяснить, что в тот вечер на мужчину напала группа молодых людей, шедшая недалеко от пересечения Конюшенной площади и Большой Конюшенной улицы. Один из хулиганов ударил прохожего, второй распылил в лицо мужчине неизвестное вещество. Ночью сегодняшнего дня на улице Миллионной задержали 22-летнего безработного гражданина, подозреваемого в нападении на петербуржца.

Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировске таксист напал с ножом на пассажира.

Фото: pixabay