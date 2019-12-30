В Кировске таксист напал с ножом на пассажира

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Полиция Ленобласти задержала 61-летнего таксиста, который в салоне автомобиля Renault Logan ударил ножом своего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 5 часов утра у дома №1 на Ладожской улице в Кировске. Пострадавшим оказался 22-летний судоводитель одной из фирм. Его госпитализировали с ножевым ранением.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти убил брата и порезал его возлюбленную.

Фото: Piter.TV