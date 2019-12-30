В Кировске таксист напал с ножом на пассажира

Полиция Ленобласти задержала 61-летнего таксиста, который в салоне автомобиля Renault Logan ударил ножом своего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Инцидент произошел около 5 часов утра у дома №1 на Ладожской улице в Кировске. Пострадавшим оказался 22-летний судоводитель одной из фирм. Его госпитализировали с ножевым ранением.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что житель Ленобласти убил брата и порезал его возлюбленную.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )