Житель Ленобласти убил брата и порезал его возлюбленную

Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру.

Полиция Ленобласти задержала 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 24 января в одной из квартир в поселке Назия Кировского района. Согласно материалам дела, задержанный после совместного распития спиртных напитков зарезал ножом своего 29-летнего брата, а затем нанес ранения его 30-летней сожительнице. После этого подозреваемый поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее термические ожоги тела 3-й и 4-й степени, а также колото-резаные ранения шеи и плеча. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV