В Москве безработный убил мать и снял с нее скальп

На почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта 38-летний сын нанес 68-летней матери колото-резаные раны головы и верхних конечностей.

Москвич убил мать и снял с нее скальп.

Жуткое убийство произошло в одной из квартир на Коломенской набережной на юге столицы в ночь с 19 на 20 января. 38-летний безработный мужчина нанес множественные колото-резаные раны по голове и верхним конечностям родной матери 68 лет. Мужчину задержали в этот же день, сообщают московские следственные органы.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние. СУ СК РФ по г. Москва

В СМИ сообщают, что у пожилой женщины снят скальп. Именно от этого и скончалась пожилая женщина.

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Фото: Piter.TV