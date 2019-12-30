В Подмосковье 80-летняя бабушка зарубила топором невестку

Убийство произошло во время ссоры пенсионерки.

В Чехове Московской области 80-летняя пенсионерка убила топором невестку, 56-летнюю женщину.

Убийство произошло 19 января в деревне Бывыкино. Женщину нашли с пробитой головой. Как стало известно, между убитой и ее 80-летней свекровью произошла ссора, в ходе которой старушка схватилась за топор. Престарелая пенсионерка страдает психическим расстройством и состоит на учете по данному заболеванию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пенсионерку-убийцу отправили в психиатрическую лечебницу.

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