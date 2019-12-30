В Тверской области "Сапсан" сбил насмерть пенсионерку

Пожилая женщина перебегала пути перед скоростным поездом в неположенном месте.

На перегоне Леонтьево — Вышний Волочек "Сапсан" насмерть сбил пенсионерку.

Сегодня утром, 20 января, Piter.TV сообщал, что "Сапсан" Санкт-Петербург - Москва сбил человека около 8 утра недалеко от Вышнего Волочка. Утром в редакцию Piter.TV обратились пассажиры "Сапсана", следующего по направлению "Санкт-Петербург – Москва". Они рассказали, что около восьми утра поезд резко затормозил и были слышны громкие металлические звуки. По словам свидетелей, "Сапсан" простоял около пяти минут. Как позже сообщили Piter.TV в пресс-службе Октябрьской железной дороги, по пути, действительно, произошло ЧП. "Сапсан" наехал на человека в районе станции "Вышний Волочек".

Сейчас стали известны подробности. 63-летняя женщина перебегала пути перед приближающимся скоростным поездом в неположенном месте. Машинист предпринял попытку экстренного торможения и подавал звуковые сигналы, но трагедии избежать не удалось. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Поезд задержался из-за ЧП на 5 минут и проследовал дальше по своему маршруту.

Сегодня ранее: В сети опубликовано видео, как два туриста провалились под лед на Байкале (видео).

Фото: Piter.TV