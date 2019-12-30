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В сети опубликовано видео, как два туриста провалились под лед на Байкале

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Видео было снято камерой "гоу про", которая была прикреплена к одному из путешественников.

 

Два туриста провалились под лед на Байкале и сняли на видео.

По сети разлетелось видео, снятое двумя туристами, которые провалились под лед на Байкале. На одном из молодых мужчин была прикреплена камера, которая и сняла все происходящее. На данном видео туристы идут по льду Байкала, и в какой-то момент лед трескается под ними, и мужчины вместе с туристическим снаряжением оказываются в воде.

Сообщается, что они 17 минут пробыли в воде, отчаянно борясь за жизнь. Наконец им удалось выбраться. Затем им пришлось идти 6 километров до базы. Сейчас с ними все в порядке.

Видео: HUE

 

 

 

Теги: байкал, выживание, момент видео, опасный лед, туризм в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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