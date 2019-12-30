В сети опубликовано видео, как два туриста провалились под лед на Байкале

Видео было снято камерой "гоу про", которая была прикреплена к одному из путешественников.

Два туриста провалились под лед на Байкале и сняли на видео.

По сети разлетелось видео, снятое двумя туристами, которые провалились под лед на Байкале. На одном из молодых мужчин была прикреплена камера, которая и сняла все происходящее. На данном видео туристы идут по льду Байкала, и в какой-то момент лед трескается под ними, и мужчины вместе с туристическим снаряжением оказываются в воде.

Сообщается, что они 17 минут пробыли в воде, отчаянно борясь за жизнь. Наконец им удалось выбраться. Затем им пришлось идти 6 километров до базы. Сейчас с ними все в порядке.

Видео: HUE