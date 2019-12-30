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Сапсан "Петербург – Москва" наехал на человека в районе станции "Вышний Волочек"
Сегодня, 10:00
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nastya960

Сапсан "Петербург – Москва" наехал на человека в районе станции "Вышний Волочек"

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Поезд задержался на 4 минуты.

Утром в редакцию Piter.TV обратились пассажиры "Сапсана", следующего по направлению "Санкт-Петербург – Москва". Они рассказали, что около восьми утра поезд резко затормозил и были слышны громкие металлические звуки. По словам свидетелей, "Сапсан" простоял около пяти минут.

Как позже сообщили Piter.TV в пресс-службе Октябрьской железной дороги, по пути, действительно, произошло ЧП. "Сапсан" наехал на человека в районе станции "Вышний Волочек". Свой маршрут поезд продолжил через 4 минуты. О состоянии пострадавшего пока что ничего не известно, на месте работают сотрудники транспортной полиции. 

На прошлой неделе "Сапсан" из Москвы прибыл в Петербург с задержкой. 

Фото: Piter.TV

Теги: сапсан, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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