Сбер представил технологии защиты от мошенников и кибератак

Сегодня технология Сбера может распознавать до 98% любых дипфейков.

На ПМЭФ-2025 прошла сессия Сбера "Телефонные мошенники: сколько можно?" по вопросам кибербезопасности. Только за прошлый год банк спас 300 млрд. рублей, которые клиенты хотели перевести мошенникам, в этом году цифра увеличится на 50% Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о мерах защиты россиян от атак киберпреступников.

Сбер, безусловно, в этом направлении инвестирует. Сегодня важны прежде всего человеческие ресурсы, мозги, в том числе искусственный интеллект, для того чтобы создавать уникальные технологии защиты. Мы несем ответственность за наших клиентов, поэтому мы не можем догонять и даже идти в ногу, а мы должны идти на шаг впереди, для того чтобы не допустить появления того, чего мы не знаем. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

Служба кибербезопасности Сбера детально изучает все случаи телефонного мошенничества: в библиотеке банка собрано более 200 таких схем. Один из наиболее частых преступных сценариев – использование дипфейков и подмена голосовых сообщений – с ними банк активно борется.

Сбер действительно запатентовал технологию распознавания дипфейков. По мнению различных экспертов, сегодня эта технология лучшая, хотя на рынке есть несколько подобных технологий, я знаю, как минимум две. Сможет ли наша технология распознать все дипфейки? Пока не сможет. Но уровень ее валидности составляет очень высокий – это 98% любого дипфейка мы можем в автоматизированном режиме распознать. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

Также на форуме Сбер представил бесплатный сервис X-Threat Intelligence по выявлению фишинговых ресурсов. Платформа анализирует поддельные сайты и приложения, чтобы компания смогла оперативно инициировать их блокировку и защитить себя. Также противостоять мошенникам будет помогать бизнесу новый цифровой ассистент на основе искусственного интеллекта.

Мы его назвали GigaCуber, это помощник, который может ответить практически на любой вопрос в области кибербезопасности. Мы его обучили всей существующей в мире информации, всем знаниям в области построения информационных систем обеспечения кибербезопасности. И сегодня помимо ответов на точные вопросы он может, например, помочь сформировать политику безопасности вашей организации, сформировать правила распространенных средств защиты, обратить внимание на риски, которые могут возникнуть в программном коде. Сергей Лебедь, вице-президент Сбербанка по кибербезопасности

Новые платформы позволят бизнесу получать информацию о защищенности своих систем, находить уязвимые места и реагировать на киберугрозы.

Видео: Piter.TV