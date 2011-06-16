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На ПМЭФ объяснили, по каким причинам происходит утечка данных
Сегодня, 10:48
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На ПМЭФ объяснили, по каким причинам происходит утечка данных

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Это связано с уязвимостью информационных систем и виной сотрудников организаций, которых получилось склонить к передаче сведений.

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании "СКБ Контур" Михаил Сродных объяснил изданию "РИА Новости", по каким причинам происходит утечка персональных данных. 

В частности, это связано с уязвимостью информационных систем и виной сотрудников организаций, которых получилось склонить к передаче сведений. 

Безусловно, утечки происходят по обоим каналам – и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем – с человеческим фактором. 

Михаил Сродных, гендиректор компании "СКБ Контур"

Как отметил эксперт, найти человека и подкупить его – проще и дешевле, чем взлом системы. 

Напомним, ПМЭФ состоялся с 18 по 21 июня. 

Ранее на Piter.TV: Файзуллин и Беглов на ПМЭФ обсудили развитие Петербурга. 

Фото: pxhere 

Теги: персональные данные, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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