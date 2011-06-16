На ПМЭФ объяснили, по каким причинам происходит утечка данных

Это связано с уязвимостью информационных систем и виной сотрудников организаций, которых получилось склонить к передаче сведений.

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании "СКБ Контур" Михаил Сродных объяснил изданию "РИА Новости", по каким причинам происходит утечка персональных данных.

В частности, это связано с уязвимостью информационных систем и виной сотрудников организаций, которых получилось склонить к передаче сведений.

Безусловно, утечки происходят по обоим каналам – и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем – с человеческим фактором. Михаил Сродных, гендиректор компании "СКБ Контур"

Как отметил эксперт, найти человека и подкупить его – проще и дешевле, чем взлом системы.

Напомним, ПМЭФ состоялся с 18 по 21 июня.

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