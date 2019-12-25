ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

Глава ENISA Юхан Лепассаар раскрыл обеспокоенности руководства ЕС по киберзащите региона.

Европейский союз создал "европейскую базу данных уязвимостей" в сфере кибербезопасности на фоне уменьшения финансирования подобных международных проектов со стороны вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующей информацией с иностранными журналистами в издании Financial Times поделился генеральный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.

Мы, Европа, готовы принять участие в укреплении глобальной системы защиты от уязвимостей. <...> Возможно, в Соединенных Штатах произошли некоторые изменения, но пока система работает исправно. Однако, чтобы сделать ее более устойчивой, мы считаем, что должны сыграть свою роль. Юхан Лепассаар, глава ENISA

Аналитик пояснил, что региональное сообщество должно "усилить свою игру" в этой сфере. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) ожидает сокращения своих работников, а проект бюджета на 2026 год предусматривает увольнение более одной тысячи человек и урезание вложений почти на 495 миллионов долларов. Руководитель ENISA уточнил, что речь идет в странах коллективного Брюсселя сейчас о том, чтобы больше заботиться о внутреннем дворе, но при этом также укреплять глобальную систему управления уязвимостями на геополитической арене. Юхан Лепассаардобавил, что за последние годы увеличилось количество кибератак. Наибольшее "беспокойство" в плане защиты у ЕС вызывают системы здравоохранения и управление сточными водами.

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