Иностранные журналисты рассказали о стремлении ЕС втянуть Вашингтон с новые санкции, вводимые в отношении Москвы.

Европейский союз может 20 июня 2025 года проголосовать по очередному пакету антироссийского санкционного давления в том случае, если представители вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе согласятся координировать свою позицию с коллективным Брюсселем позиции по этому вопросу. Соответствующее заявление своим читателям сделали иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Если США согласятся на скоординированный подход, то голосование по новому пакету санкций может пройти уже 20 июня. текст публикации Politico

Страны-члены Евросоюза рассчитывают, что могут получить соответствующий "сигнал" в ходе встречи "Большой семерки" (G7), которая состоится на территории Канады в период с 15 по 17 июня.

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