Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине

Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия, которые предпринимают стороны регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕК Анвар аль-Ануни в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе от 2 июня. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ второй раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине.
Анвар аль-Ануни, сотрудник пресс-службы ЕК
Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил прессе о том, что рабочая встреча делегаций России и Украины планируется в понедельник, 2 июня во дворце Чираган в 13 часов по московскому времени. Со вступительным словом на мероприятии снова выступит местный министр по иностранным делам Хакан Фидан.
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России.
Фото и видео: European Commission
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