Анвар аль-Ануни напомнили поддержке принципа территориальной целостности и независимости для Украины.

Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия, которые предпринимают стороны регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕК Анвар аль-Ануни в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе от 2 июня. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ второй раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине. Анвар аль-Ануни, сотрудник пресс-службы ЕК

Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил прессе о том, что рабочая встреча делегаций России и Украины планируется в понедельник, 2 июня во дворце Чираган в 13 часов по московскому времени. Со вступительным словом на мероприятии снова выступит местный министр по иностранным делам Хакан Фидан.

В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России.

Фото и видео: European Commission