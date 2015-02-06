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В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России

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Анвар аль-Ануни не стал говорить о действиях ВСУ в преддверии стамбульских переговоров с Россией.

Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов по причине того, что это "не входит в ее компетенцию". Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕК Анвар аль-Ануни в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе от 2 июня.

В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН.

Анвар аль-Ануни, сотрудник пресс-службы ЕК

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, российское министерство по обороне сообщило сведения о том, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, находящихся на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки со стороны противника в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. В профильном ведомстве добавили, что все возгорания, произошедшие в результате атак Вооруженных сил Украины по объектам в Мурманской и Иркутской областях, успешно ликвидированы. Никаких жертв среди работников этих комплексов нет.

В ЕС заявили, что не принимают решений о направлении миротворцев на Украину.

Фото и видео: European Commission

Теги: анвар аль-ануни, еврокомиссия, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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