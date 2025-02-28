Анвар аль-Ануни заметил, что отправлять контингент могут только отдельные страны.

Е\вропейский союз не принимает решений о направлении "миротворцев" на украинскую территорию, так как решение могут принимать только отдельные страны и национальные правительства регионального сообщества. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕК Анвар аль-Ануни в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе от 28 февраля. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, может ли быть сформирован миротворческий контингент по контролю над соблюдением выполнения условий ирного соглашения по Украине под эгидой коллективного Брюсселя.

Мы не принимаем таких решений, это ответственность отдельных стран-членов. Мы принимаем решение о предоставлении военной помощи, мы знаем, что Украине нужно больше боеприпасов, сильная система ПВО, поддержка оборонной промышленности. Но, что касается конкретно этого вопроса, то это решение за отдельными странами-членами, Анвар аль-Ануни, сотрудник пресс-службы ЕК

ЕК спросили, зачем ЕС глава дипломатии, с которым не общаются США и РФ.

Фото и видео: European Commission